Студентка ИГУ придумала кейс по сохранению здоровья сотрудников ИНЦ СО РАН

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентка Института социальных наук ИГУ Туяна Шарапова вошла в число победителей областного конкурса молодежных инновационных проектов. В финале она представила оригинальное решение реальной задачи, представленной Иркутским научным центром СО РАН, сообщает пресс-служба вуза.

Всего участники конкурса разрабатывали 40 кейсов для решения технических, экономических, производственных и социальных задач от крупных компаний и организаций региона. Кейс ИНЦ СО РАН, решением которого занималась Туяна Шарапова, был посвящен сохранению здоровья сотрудников, работающих в сфере науки. Требовалось разработать комплексную систему профилактики профессионально обусловленных заболеваний.

– Мы предложили программу, включающую первичную, вторичную и третичную профилактику, основанную на технологиях и методиках, используемых в социальной работе. Включает она, например, организацию комнаты отдыха, где должен быть минимальный набор оборудования для психофизиологической разгрузки. Такая комната поможет снизить уровень профессионального стресса, усталости и в будущем предотвратить профессиональное выгорание сотрудников научной сферы, – отметила Туяна Шарапова.

Девушка отметила, что программу она готовила вместе со своей однокурсницей Викторией Тюмаевой, руководствуясь указанными требованиями и основываясь на приобретенных за время учебы знаниях.

Конкурс молодежных инновационных проектов был организован Молодежным кадровым центром.