Студентка ИГУ выиграла конкурс Китайского национального стипендиального фонда

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентка магистратуры Иркутского государственного университета из КНР Чжан Цзюнье выиграла конкурс Китайского национального стипендиального фонда, проводимый для граждан Китая, обучающихся в российских вузах.

До завершения обучения в ИГУ она будет получать стипендию в размере 1300 долларов ежемесячно, сообщает пресс-служба вуза. Отметим, что девушка стала второй студенткой магистратуры ИГУ, выигравшей этот конкурс.

Чжан Цзюнье в Иркутском государственном университете обучается на первом курсе магистерской программы «Межкультурная коммуникация в сфере делового общения». В этом году она завершила обучение по программе бакалавриата в ИГУ, получив диплом с отличием. Наличие такого документа было основным условием конкурса.

Иркутский государственный университет ведет планомерную работу по развитию отношений с Китаем. На сегодняшний день заключены соглашения о сотрудничестве с 21 вузом КНР, выстроен гибкий механизм взаимодействия, в том числе это касается академических обменов, стажировок и практик. Отметим, что в ИГУ в этом году обучение проходят 458 граждан Китая, из них 197 человек – по дополнительным образовательным программам.