Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант на учебу в Китае

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентки Иркутского государственного университета выиграли межправительственный грант на долгосрочное обучение в Китае.

Обучение у них начнется в сентябре и продлится один учебный год, сообщает пресс-служба ИГУ.

Грант «Китайская правительственная стипендия» выиграли студентки исторического факультета третьего курса, обучающиеся на направлении «Международные отношения». Обучаться они будут в разных университетах:

• Дарья Андреева зачислена в Нанькайский университет – национальный исследовательский университет в Тяньцзине, считается первым и одним из лучших классических университетов в Китае. В университете – одна из лучших школ по истории.

• Алену Евменову принимает Нанкинский университет – одно из самых старых и престижных заведений высшего образования Китая, является членом лиги C9 элитных университетов Китая.

• Александра Зуева учебный год проведет в Чжэцзянском педагогическом университете – также один из старейших и престижнейших в Китае. В 2012 году занял 1 место во Всекитайском рейтинге вузов.

Отметим, что все студентки занимаются научными исследованиями, что сыграло важную роль при рассмотрении их мотивационных писем университетами. Например, Дарья Андреева в этом году работала над анализом отношений Новой Зеландии и Китая, а Александра Зуева – внутренними отношениями этнических групп в стране.

– В сферу моего научного интереса входит межкультурная коммуникация ханьского и неханьского населения Китая, в основном, проживающего на севере страны. Поэтому при подаче заявки я отводила приоритет вузам северного Китая, но удивительно – меня с легкостью зачислили в вуз на юге страны, – сказала Александра Зуева.

Девушки отмечают, что большую роль в получении гранта сыграла командная работа. С первого курса они сдружились, поддерживают и помогают друг другу.

– Полученный правительственный грант – результат совместной работы, смелости, инициативности и научного интереса. Страшно? Сложно? Да. Каждому ли это под силу? Тоже да. Много всего пережито. Мы вместе принимали участие в конференциях, в том числе международной научно-практической. И везде вместе, коллективом, – подчеркнула Дарья Андреева.

Между тем, для студенток это будет не первая поездка в Китай. Недавно, в мае этого года, они, кстати, опять втроем, прошли краткосрочное обучение в Аньшаньском педагогическом университете по программе «Один пояс, один путь».

– Майская стажировка повлияла на нас невероятно. Она стала для нас отличным опытом, практикой китайского языка и зарядила огромным желанием работать дальше в этом направлении, – казала Алена Евменова.

По межправительственному гранту Алена Евменова и Александра Зуева будут проходить обучение по языковой программе, а Дарья Андреева – по программе «Мировая история» на английском языке.