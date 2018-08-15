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16.08.2018

Только четверть школ и детсадов Иркутской области охраняются профессионалами

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области только четверть школ и детсадов находятся под охраной частных охранных организаций. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Напомним, в Иркутской области насчитывается чуть больше двух тысяч школ и детсадов. Частные организации охраняют только 496 объектов образовательной сферы.

Сейчас сотрудников этих предприятий проверят сотрудники управления Росгвардии по Иркутской области. У охранников должны быть удостоверения и личные карточки, исправные техсредства и оружие, на ношение которого должно быть разрешение. Кроме того, сотрудники ведомства проверяют кнопки тревожной сигнализации, исправность систем видеонаблюдения, сигналы оповещения, а также уровень подготовленности охранников к различным ситуациям.

Сейчас проверку провели в 302 учреждениях. Выявлено 25 нарушений законодательства о частной охранной деятельности при оказании услуг. Основные нарушения – охрана объектов без удостоверения и личной карточки частного охранника, а также прибытие в учреждение без специальных средств пассивной защиты - жилетов и защитных шлемов. По результатам выявленных нарушений  25 лиц привлечено к административной ответственности.

Напомним, вопрос безопасности в школах особенно остро возник в 2017 году, когда по России прокатилась волна нападений на учеников и педагогов в стенах образовательных учреждений. При этом, кто будет обеспечивать безопасность в школе, выбирают сейчас родители, которые и платят за охрану из своего кармана. Зачастую частным охранным агентствам они предпочитают вахтёров, которыми, в основном, являются пожилые женщины.

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