|Образование
|21.12.2018
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Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем Кашиным продлен на год
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Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Трудовой договор с директором лицея №3 города Иркутска Николаем Кашиным продлен на год.
Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин, пишет пресс-служба мэрии.
– В соответствии с действующим Трудовым кодексом департамент образования как работодатель предложил Николаю Павловичу варианты продолжения деятельности по истечении действующего трудового договора. Согласно достигнутой договоренности действие контракта продлено на год, – сообщил Александр Костин.
Николай Кашин прокомментировал, что подписанное соглашение его устраивает и он продолжит свою трудовую деятельность на должности директора лицея №3.
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