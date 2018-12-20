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21.12.2018

Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем Кашиным продлен на год

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Трудовой договор с директором лицея №3 города Иркутска Николаем Кашиным продлен на год.

Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин, пишет пресс-служба мэрии.

– В соответствии с действующим Трудовым кодексом департамент образования как работодатель предложил Николаю Павловичу варианты продолжения деятельности по истечении действующего трудового договора. Согласно достигнутой договоренности действие контракта продлено на год, – сообщил Александр Костин.

Николай Кашин прокомментировал, что подписанное соглашение его устраивает и он продолжит свою трудовую деятельность на должности директора лицея №3.

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