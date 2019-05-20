Центр опережающей профессиональной подготовки планируют создать в Приангарье

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибирском федеральном округе планируется создать три центра опережающей профессиональной подготовки. Иркутская область выиграла право создания одного из них, сообщает газета «Областная».

Речь об этом шла 20 мая за круглым столом на тему: «Среднее специальное образование в Приангарье: престиж профессии, мотивация, инновации». Как пояснил заместитель министра образования Иркутской области Евгений Торунов, основной задачей иркутского ЦОППа станет разработка коротких образовательных программ по отраслям экономики, прорывным для региона.

Он также добавил, что в настоящее время в Жигаловском районе собираются открыть техникум на 300 мест, где будут готовить специалистов для Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Есть договоренности о подготовке кадров для компаний «Верхнечонскнефтегаз», «Фармасинтез», «Газпром добыча Иркутск».

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Ирина Синцова отметила, что реализация подобных проектов должна проходить более активно. Она привела пример Киренского района, куда заходит крупная производственная компания, которой нужны квалифицированные кадры. Но их попросту нет.

– Существует и другая проблема, когда непрерывность профессионального образования оказывается под вопросом в результате закрытия техникумов, либо заморозки крупных вертикально-интегрированных производств, – сказала Ирина Синцова. – Тем не менее мотивация нынешних студентов ССУЗов достаточно высока. И если уж в чем и нуждается современный иркутский колледж, так это в популяризации рабочих профессий.

С ней согласились руководители техникумов, отметив, что процент трудоустройства по специальности среди выпускников составляет 50-55% и это довольно хороший показатель, если учесть, что статистика не отслеживает такие пролонгированные результаты, как трудоустройство после вузовского образования, либо трудоустройство после декретного отпуска.

Представитель регионального Минтруда Наталья Жукова отметила: несмотря на то, что спрос на рабочие профессии составляет 74,5%, лишь 42% соискателей соответствуют требованиям. Министерство разработало прогноз востребованных профессий на ближайшие годы, согласно которому 64,9% от общей потребности составят именно рабочие специальности – машинист, водитель, электромонтер, оператор, слесарь, сварщик, токарь, аппаратчик и так далее.

На сегодняшний день в Иркутской области насчитывается 83 ссуза, где готовят более 40 тысяч студентов по 92 специальностям и 48 профессиям.