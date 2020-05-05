Учебный год в образовательных организациях Приангарья продлится до 25 мая

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Учебный год в образовательных организациях Иркутской области продлится до 25 мая. Большинство школ Иркутской области ограничат учебную нагрузку с 6 мая и продолжат удаленное обучение школьников с применением дистанционных технологий лишь по некоторым предметам. Часть учреждений приняла решение оставить все предметы в расписании.

Об этом рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Так в 1-3 и в 9-10 классах до конца года рекомендовано продолжить изучение русского языка и математики, в 4 классах – русского языка, математики, окружающего мира, в 5 классе – русского языка, математики, истории, биологии, в 6 классе – русского языка, математики, обществознания, географии, в 7 классе – русского языка, математики, иностранного языка, обществознания, биологии, географии, физики, истории, в 8 классе – русского языка, математики, обществознания, биологии, физики, географии, истории, химии, в 11 классе – русского языка, математики и предметов по выбору для сдачи ЕГЭ. Остальные учебные предметы рекомендовано завершить досрочно. Учебный год продлится по графику – до 25 мая.

ОГЭ по математике в этом году пройдет 19 июня, по русскому языку – 24 июня, 7 июля – резервный день. ОГЭ по предметам по выбору учащихся в 2020 году проводиться не будет. ЕГЭ стартует 8 июня и пройдет по единому для всей страны расписанию, сроки проведения экзаменов могут корректироваться Министерством просвещения РФ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.

С 15 по 30 апреля министерство образования Иркутской области совместно со Службой по контролю и надзору в сфере образования Приангарья, Институтом развития образования региона проводило мониторинг организации удаленного обучения. В нем приняли участие 5182 обучающихся, специалисты просмотрели 4399 учебных занятий в дистанционном режиме. В 93% классах обеспечено беспрепятственное подключение к уроку. Промежуточные результаты мониторинга показали, что ситуация с переходом на новый формат в регионе стабилизировалась.