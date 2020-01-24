Ученый совет ИГУ утвердил кандидатов на должность ректора ИГУ

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет ИГУ 24 января утвердил кандидатов на должность ректора ИГУ. В него вошли пять человек, сообщает пресс-служба вуза.

На пост ректора претендуют проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент Алексей Вокин, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев, директор Педагогического института ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Александр Семиров, директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Фалалеев, а также врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт.

Список кандидатов, утвержденный Ученым советом ИГУ, а также необходимые комплекты документов от каждого претендента будут представлены в аттестационную комиссию министерства науки и высшего образования РФ. Аттестационная комиссия Минобрнауки России рассмотрит кандидатуры 18 февраля.