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25.04.2018

Учителя бурятского языка и литературы из УОБО поучаствуют в разработке пособий для начальной школы

Иркутская область, УОБО, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Впервые учителя бурятского языка и литературы Усть-Ордынского Бурятского округа примут участие в разработке учебно-методического комплекса по родному языку. Они помогут подготовить учебники, рабочие тетради и методические пособия, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, в 2017 году была утверждена региональная концепция преподавания родного (бурятского) языка и литературы. На ее основе разработаны примерные программы для общеобразовательных организаций округа по учебным предметам «Бурятский язык» и «Бурятская литература», которые в настоящее время проходят федеральную государственную экспертизу для вхождения в перечень образовательных программ РФ. На основании программ будет составлен учебно-методический комплекс по бурятскому языку для школ Иркутской области.

– Планируем для разработки этого комплекса привлечь институт развития образования Иркутской области и Центр сохранения и развития бурятского языка Восточного института Бурятского государственного университета. Кроме того, впервые определена рабочая группа из учителей бурятского языка и литературы школ УОБО, которые примут активное участие в разработке новых учебников для школ Иркутской области с учетом диалектных особенностей нашего региона, – отметил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Он подчеркнул, что совместная работа ученых и педагогов школ направлена на создание учебно-методического комплекса нового поколения, который позволит повысить интерес школьников к изучению бурятского языка и поможет самим учителям усовершенствовать методику преподавания родного языка.

В ходе совещания учителя бурятского языка и литературы разделились на три творческие группы и представили концептуальные идеи по разработке учебно-методических комплексов. Кроме того, принято решение, что до 15 июня этого года каждый учитель-родновед представит авторские тематические материалы, художественные тексты, детские песни, фольклорные наработки, аудио- и видеоматериалы. Собранный материал будет использован при подготовке учебно-методического комплекса.

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