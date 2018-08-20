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21.08.2018

Юным иркутянам подарили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском округе Иркутска 150 детям первых и вторых классов вручили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями в рамках мероприятия «Здравствуй, школа!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все дети воспитываются в многодетных семьях, в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети, находящиеся под опекой, из семей – участников окружного конкурса « Почетная семья», говорят в администрации Иркутска.

Акция прошла рядом с Иркутским центром боевых искусств. Дополнительным сюрпризом для детей стали номера творческих коллективов, показательные выступления спортсменов, насыщенная игровая программа, батуты, электромобили и сладкие подарки.

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