В 2018 году ЕГЭ сдадут более 14 тысяч выпускников в Приангарье

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 28 мая, стартует основной этап государственной итоговой аттестации у 11-классников. В Иркутской области в 2018 году 11 класс заканчивают более 13 тысяч школьников. С учетом выпускников прошлых лет ЕГЭ будут сдавать более 14 тысяч человек.

Как сообщила на пресс-конференции 28 мая министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, сегодня многие школьники сдают экзамен по выбору: географию и информатику. Экзамены пройдут по всему региону. Для сдачи ЕГЭ в основной период организовано 85 пунктов. Все они оснащены видеонаблюдением и металлодетекторами, а количество онлайн-аудиторий увеличено до 93%. Кроме того, организованы пункты приема ЕГЭ на дому и в колониях для несовершеннолетних. Аттестация продлится до 2 июля 2018 года.

Самым востребованным предметом по выбору остается обществознание, его выбрали более восьми тысяч учеников. Популярна также физика – ее будут сдавать четыре тысячи человек, на третьем месте «История» – выбор более двух тысяч детей. Наименее популярными предметами стали французский и немецкий языки. По словам Валентины Перегудовой, содержательных изменений в контрольных материалах нет, и минимальный порог баллов остается на уровне 2017 года.

В 2018 году будет использована новая технология – печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях, что позволит повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места.

– Эта технология успешно себя зарекомендовала. Все работы, собранные после экзамена, могу передаваться в центры обработки информации по открытым каналам. Новая технология позволяет делать это, – пояснила министр.

Единый государственный экзамен проходит в три этапа. Досрочный этап закончился, основной начался 28 мая, дополнительный – для учеников, по уважительным причинам не сдавших ЕГЭ в основной период, – пройдет с 4 по 14 сентября. Для контроля за проведением ЕГЭ привлекли 400 общественных наблюдателей, для их координации в региональном министерстве образования создан ситуационный центр. За ходом ЕГЭ может посмотреть каждый желающий на портале smotriege.ru .

Девятые классы начали сдачу госэкзаменов 25 мая, у них аттестация продлится до 29 июня. Основной государственный экзамен в этом году сдает свыше 26 тысяч учеников девятых классов.