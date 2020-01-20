В Байкальском госуниверситете определились с кандидатами на пост ректора

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Учёный совет Байкальского госуниверситета утвердил кандидатуры для участия в выборах ректора. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего были рассмотрены шесть кандидатур, из них три утвердили. Это врио ректора БГУ Татьяна Музычук, декан финансово-экономического факультета Читинского института БГУ Лариса Саркисян и доцент кафедры математики и статистики БГУ Сергей Тимофеев.

До 24 января список необходимо подать на утверждение министерства науки и высшего образования РФ, где аттестационная комиссия ведомства утвердит окончательный перечень кандидатов. После этого будет утверждена дата выборов.