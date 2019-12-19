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Образование
20.12.2019

В Бохане провели олимпиаду по бурятскому языку среди учащихся 5-9 классов

Боханский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Бохан Боханского района прошла пятая олимпиада по бурятскому языку среди учащихся 5-9 классов. В ней приняли участие победители и призеры районных олимпиад по этому предмету. Хорошее знание бурятского языка показали школьники из Осинского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Аларского районов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, победителем среди учащихся 5-х классов стала Виктория Пахалеева (Обусинская школа, Осинский район). Ученица этой же школы Земфира Ербаткова заняла первое место среди шестиклассников. Также победила ученица седьмого класса Кырменской школы Баяндаевского района Валерия Ашаханова. Среди 8-х классов лучшей стала ученица Обусинской школы Татьяна Балдаева, из 9-х классов – ученица Ново-Ленинской школы Осинского района Ольга Балханова.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев отметил, что результаты достигнуты благодаря системной работе по сохранению и развитию бурятского языка. Он подчеркнул важность принятия ведомственной целевой программы Иркутской области «Обеспечение условий сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020-2024 годы с финансирование более 9 млн рублей ежегодно.

В настоящее время бурятский язык преподается в 77 школах УОБО, из них в 57 учебных заведениях на уроках, в 22 – факультативно. Бурятский язык изучают 4 670 школьников, что составляет 23% от всех учеников округа. Также бурятский язык учат воспитанники 49 детских садов.

Кроме того, администрацией УстьУОБО совместно с учителями-родноведами, министерством образования Приангарья и Институтом развития образования Иркутской области подготовлен и издан тиражом 1500 экземпляров учебно-методический комплекс по бурятскому языку для 1 класса «Буряад хэлэн». На 2020 год запланировано издание и тиражирование учебно-методического комплекса для 2 класса.

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