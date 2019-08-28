В Ботсаду ИГУ завершился летний сезон экскурсий

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ завершилась летняя серия вечерних тематических экскурсий, объединенных под общим названием «Лето в Ботаническом саду». За три месяца посетители приобщились к миру природы и узнали множество новых фактов о разнообразных и очень удивительных растениях, сообщает пресс-служба вуза.

Просветительский проект «Лето в Ботаническом саду» реализуется третий год. Он представляет собой серию вечерних тематических экскурсий, лекций и других мероприятий, направленных на популяризацию науки.

– Проект призван сделать ближе и интереснее мир природы для посетителей нашего Ботанического сада. Мы стараемся показать иркутянам его во всем разнообразии и научить относиться к нему бережно. В свободной и доступной форме об этом рассказывают специалисты – биологи, зоологи и экологи, которые отлично знают свой предмет и могут ответить на любой вопрос, – подчеркнула начальник отдела просвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

Специалисты Ботанического сада ежегодно вносят изменения в проект, стараясь сделать его максимально полезным, удобным и интересным для участников. Они отметили особое разнообразие программы этого года.

Так, в сезоне 2019 года прошло девять мероприятий, четыре из них провели друзья Ботанического сада. Так, лекцию «Цветочные мотивы в балете» прочитала хореограф, преподаватель хореографических дисциплин, руководитель детского танцевального коллектива «Диво дивное» Лариса Намаконова. Орнитолог, сотрудник Байкальского заповедника Владимир Хидекель рассказал о ночной жизни птиц, а энтомолог, сотрудник отдела природы Иркутского краеведческого музея Александр Суслов провел две встречи, одна из которых посвящалась вредителям растений, вторая – коллекционированию бабочек и других насекомых.

Кроме того, познавательные экскурсии провели сотрудники отдела экопросвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко, Яна Маркова и Елена Свиридова: «Секреты Аптекарского огорода», «Растения опасные и ядовитые» и «Ближе к природе». Также в рамках проекта состоялся детский «Ботанический квест» и музыкально-литературный «Романтический вечер для друзей».

Отметим, что летний сезон в Ботаническом саду ИГУ включил в себя экообразовательный проект «Умные каникулы» и первый Международный фестиваль флористики «ЭкоФлора».

– Реализуемые в Ботаническом саду ИГУ просветительские проекты показывают, что общество заинтересовано в подобных мероприятиях, людям интересен формат общения со специалистами и получение знаний из проверенного источника. Мало того, уже можно отметить постоянных посетителей, которые приходят практически на все мероприятия в Ботаническом саду, интересуются новыми экскурсиями и лекциями, – сказала Наталья Гончаренко.

Летний сезон завершен, но тематические познавательные экскурсии по Ботаническому саду ИГУ продолжаются. Новая осенняя серия запланирована в сентябре, проходить она будет по воскресеньям, а также, готовится выставка «Растения и люди», которая расскажет о широком и многообразном использовании человечеством растительных материалов в быту, промышленности и технике.