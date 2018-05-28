В Братском госуниверситете назначили врио ректора

Братск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском госуниверситете (БрГУ) в связи с истечением срока трудового договора ректора Сергея Белокобыльского назначен и.о. руководителя вуза. Об этом сообщает пресс-служба БрГУ.

Сергей Белокобыльский освобождён от должности с 28 мая. Исполнение обязанностей ректора возложено на декана лесопромышленного факультета Гарика Гаспаряна. Он будет занимать этот пост до утверждения ректора университета в Минобразования РФ.

Напомним, в 2017 году в вузе должны были состояться выборы ректора. Кандидатами на пост были проректор по научной работе БрГУ Дмитрий Лобанов и декан факультета энергетики и автоматики вуза Владислав Шакиров. Позже стало известно, что Владислав Шакиров снял свою кандидатуру. В связи с этим выборы ректора БрГУ на безальтернативной основе состояться не могли.

Полномочия ректора Братского государственного университета Сергея Белокобыльского тогда продлили на один год.