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29.05.2018

В Братском госуниверситете назначили врио ректора

Братск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском госуниверситете (БрГУ) в связи с истечением срока трудового договора ректора Сергея Белокобыльского назначен и.о. руководителя вуза. Об этом сообщает пресс-служба БрГУ.

Сергей Белокобыльский освобождён от должности с 28 мая. Исполнение обязанностей ректора возложено на декана лесопромышленного факультета Гарика Гаспаряна. Он будет занимать этот пост до утверждения ректора университета в Минобразования РФ.

Напомним, в 2017 году в вузе должны были состояться выборы ректора. Кандидатами на пост были проректор по научной работе БрГУ Дмитрий Лобанов и декан факультета энергетики и автоматики вуза Владислав Шакиров. Позже стало известно, что Владислав Шакиров  снял свою кандидатуру. В связи с этим выборы ректора БрГУ на безальтернативной основе состояться не могли.

Полномочия ректора Братского государственного университета Сергея Белокобыльского тогда продлили на один год.

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