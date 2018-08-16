В этом году отремонтировано почти 200 образовательных учреждения Иркутска

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Капитальный и текущий ремонты проведены почти в 200 образовательных учреждениях Иркутска. На эти цели из городского бюджета было выделено более 840 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава города Дмитрий Бердников в ходе выездного совещания проверил качество ремонтных работ в школах №№ 30, 38 и 69 Ленинского округа.

– Сумма средств из городского бюджета на проведение ремонтов за последние три года увеличена с 300 миллионов до 840. В связи с этим значительно расширен перечень работ. Но мы по-прежнему особое внимание уделяем качеству и срокам. Многим зданиям школ не один десяток лет, но, несмотря на это, мы создаем в них современные и комфортные условия для детей и педагогов, – подчеркнул мэр.

В этом году в школе №30 сделаны отмостки, отремонтированы санузлы. До 1 сентября будет обновлено асфальтовое покрытие перед главным входом в здание. Глава города дал поручение проработать вопрос строительства дополнительного блока школы и современного спортивного модуля.

В школе №38 ведется большая реконструкция стадиона. Спортобъект не ремонтировался более 40 лет. В 2018 году на ремонт из городского бюджета выделено 15 млн рублей. Уже к октябрю здесь будут оборудованы резиновая беговая дорожка, площадка для пляжного волейбола, площадка с резинополом для баскетбола, футбола, волейбола, дорожка для прыжков в длину. Установят трибуны, освещение и видеонаблюдение. В этом году в школе также ведется ремонт кровли.

В школе №69 мэр проверил качество работ, выполненных подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Косметический ремонт проведен в столовой, спортзале, бассейне и других помещениях.

Также по поручению Дмитрия Бердникова в Иркутске комплексно обследованы все образовательные учреждения и составлен список первоочередных ремонтных работ в рамках формирования городского бюджета на 2019-2020 годы.