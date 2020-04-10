В ИГУ 12 апреля пройдет День открытых дверей онлайн

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На День открытых дверей в режиме онлайн приглашают абитуриентов 12 апреля Сибирско-американский и физический факультеты Иркутского государственного университета. Профориентационные мероприятия пройдут в виде онлайн-конференции на платформе Zoom, сообщает пресс-служба вуза.

В 11:00 начнется диалог по вопросам поступления и обучения на Сибирско-американский факультет ИГУ. Собеседником абитуриентов и их родителей выступит декан Надежда Грошева. Подключиться к конференции можно по ссылке , идентификатор – 243 560 2812.

В 14:00 к онлайн-конференции приглашает подключиться физический факультет ИГУ. Мероприятие рассчитано на один час, за который декан Николай Буднев, преподаватели и представители отборочной комиссии ответят на все вопросы и расскажут о перспективах трудоустройства, а также о том, чем обучение на физфаке ИГУ отличается от обучения в других вузах.

В 15:00 специально для абитуриентов физического факультета ИГУ организована лекция известного популяризатора науки Игоря Иванова, сотрудника Университета Лиссабона (Португалия) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия). Ученый расскажет об элементарных частицах в современной медицине.

Подключится к мероприятию физического факультета ИГУ могут все желающие по ссылке . Также параллельно пройдет онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте в аккаунтах Абитуриент ИГУ и профбюро студентов физического факультета.

– Несмотря на введенные ограничения в нынешний сложный эпидемиологический период Иркутский государственный университет продолжает оставаться открытым для своих абитуриентов. На большинство вопросов готова ответить центральная приемная комиссия вуза по телефону либо с помощью интернет-ресурсов. Если потребуется, то мы перенаправим абитуриента на специалистов конкретных учебных подразделений, – отметил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Профориентационные мероприятия проводятся онлайн в связи с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и минимизацией рисков для здоровья.

ИГУ предупреждает: если не получается подключиться по указанным ссылкам, то нужно установить приложение Zoom на свое устройство.