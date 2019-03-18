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19.03.2019

В ИГУ будут готовить мотострелков

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - При ИГУ создадут военный учебный центр (ВУЦ). Там будут готовить мотопехоту – командиров отделений и старших стрелков. Выпускники получат звания сержантов и солдат запаса.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, 13 марта было подписано распоряжение правительства РФ о создании военных учебных центров «в интересах обеспечения обороны и безопасности страны» при 93-х вузах. Также напомним, в сентябре 2018 года положительное решение по созданию ВУЦ при ИГУ приняла коллегия Минобороны России, соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Центр разместится в корпусе №17 по улице Ленина, 8 на территории ИФИЯМ ИГУ. Там же, во внутреннем дворе, предусмотрены два плаца и специализированная полоса препятствий.

Заказчиком военных специалистов является главное командование сухопутных войск. В перспективе – открытие новых военных специальностей, развитие ВУЦ позволит готовить на базе ИГУ военных аналитиков, переводчиков, связистов, юристов.

Первый набор на военные специальности пройдет в новом учебном году. В связи со спецификой отбора студентов обучаться военному делу можно будет не ранее чем со второго курса бакалавриата.

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