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28.05.2018

В ИГУ могут вернуть военную кафедру

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский государственный университет может вернуться военная кафедра. Как сообщил и.о. ректора ИГУ Игорь Бычков на встрече с редакторами иркутских СМИ, две недели назад вуз получил письмо из Министерства обороны РФ, в котором сообщается о том, что осенью этого года на коллегии министерства будет рассмотрен вопрос о создании военной кафедры в ИГУ.

Игорь Бычков рассказал также, что к 30 мая первый проректор ИГУ Александр Шмидт с полным комплектом документов для создания военной кафедры отправится в столицу для подготовки к участию в работе коллегии.

Предполагается открытие четырех специальностей: двух офицерских («военная юриспруденция» и подготовка военных переводчиков), и двух сержантских – защита информации и аналитическая работа (привлечены физики и математики ИГУ). Рассматривается также возможность восстановления специальности артиллериста.

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