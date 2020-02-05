В ИГУ объявлен набор в Школу вожатых

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Свидетельства о профессиональном обучении с присвоением профессии «вожатый» с этого года будут получать слушатели Школы вожатых ИГУ. С начала трудового сезона 2020 года наличие этого документа станет обязательным при трудоустройстве этой категории работников, сообщает пресс-служба вуза. Отметим, профессиональный стандарт вожатого утвержден приказом министерства труда и социальной защиты РФ (ранее требовался сертификат или удостоверение о повышении квалификации). Причем особое значение придается тому, какое учреждение выдает свидетельство. В соответствие со стандартом кардинально изменились требования к работе вожатого, изменилась и программа восьминедельного курса Школы вожатых ИГУ, набор на который объявлен уже сейчас. – Основной упор мы сделали на участие в управлении временным детским коллективом, а значит, на психолого-педагогические знания и умения. Еще одно нововведение – это участие в аттестации выпускников школы представителей работодателя, а также организаций, реализующих государственную политику в области подготовки вожатых и воспитания подрастающего поколения. К таким организациям относятся Российское движение школьников, региональные министерства образования, региональные отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», – говорит руководитель Школы вожатых ИГУ Олег Гусев. Школа вожатых в ИГУ будет разделена на два потока. Первый открывается 8 февраля, он объединит около 200 вожатых – бойцов студенческих педагогических отрядов Иркутска. Для них предусмотрена насыщенная образовательная программа, включающая в себя помимо психолого-педагогического модуля навыки проведения игр и мероприятий, мастер-классы, круглые столы. Набор на этот поток проходил в закрытом порядке. Второй поток традиционно рассчитан для всех желающих молодых людей (от 16 лет). Записаться можно уже сейчас. Первое занятие для второго потока пройдет 7 марта в Педагогическом институте ИГУ. – Школа вожатых – это, безусловно, знания о работе для тех, кто никогда этого не делал, и новая, полезная прокачка для тех, кто уже попробовал себя в этой роли. Это огромное количество свежих и интересных игр, это знакомство и общение со специалистами в области вожатского мастерства. И, конечно, Школа даст вам официальное право работать в любом детском оздоровительном лагере, – сказала координатор школы вожатых ИГУ Яна Милюкова. Слушатели Школы вожатых ИГУ работают в различных детских оздоровительных лагерях Иркутской области, Крыма и Дальнего Востока. Одна трудовая смена обычно составляет 18 дней. КООРДИНАТЫ: Занятия курса будут проходить один раз в неделю по субботам с 7 марта по 26 апреля (c 16:00 до 18:00) на базе Педагогического института ИГУ и Научной библиотеки имени Распутина ИГУ. Для участия требуется до 1 марта заполнить специальную форму .

. Подробная информация по тел.: 8-904-140-1155, Милюкова Яна Сергеевна. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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