В ИГУ отложили конференцию по выборам ректора

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конференция работников и студентов ИГУ по выборам ректора вуза откладывается в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой во избежание распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ИГУ, соответствующее предложение университет направил в адрес министерства науки и высшего образования РФ. Напомним, конференция по выборам ректора ИГУ была назначена на 10 апреля. В соответствии с требованиями устава эта дата была согласована с Минобрнауки России. На должность ректора Иркутского государственного университета претендуют три кандидата: Врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт .

. Проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент Алексей Вокин .

. Проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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