|Образование
|09.04.2020
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В ИГУ отложили конференцию по выборам ректора
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Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конференция работников и студентов ИГУ по выборам ректора вуза откладывается в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой во избежание распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба ИГУ, соответствующее предложение университет направил в адрес министерства науки и высшего образования РФ.
Напомним, конференция по выборам ректора ИГУ была назначена на 10 апреля. В соответствии с требованиями устава эта дата была согласована с Минобрнауки России.
На должность ректора Иркутского государственного университета претендуют три кандидата: