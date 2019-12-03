ИГУ приглашает на бесплатные курсы повышения квалификации педагогов

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Институт дополнительного образования Иркутского государственного университета приглашает желающих на бесплатные курсы повышения квалификации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Вниманию предлагаются программы «Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными потребностями» и «Музыкальное образование детей дошкольного возраста». Реализуются они в рамках проекта «Образование через всю жизнь», на который ИГУ получил грант министерства науки и высшего образования РФ в размере 11 миллионов рублей.

Занятия ведут преподаватели, имеющие образование и опыт деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Все педагоги, участвующие в реализации программы, прошли повышение квалификации по профилю педагогической деятельности, освоили программы дополнительного образования по вопросам использования в учебном процессе современных информационных технологий, включая дистанционные технологии обучения.

Большинство преподавателей, осуществляющих программу, имеют ученую степень и/или ученое звание, активно занимаются научно-методической работой. Кроме того, в реализации первой программы участвуют практикующие психологи, профессионально владеющие методами арт-терапии, второй – преподаватели, владеющие теоретическими вопросами в области музыкального воспитания и обучения дошкольников, преподаватели-практики, имеющие опыт диагностики и развития музыкальных способностей у дошкольников.

Программа использования технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными потребностями предназначена для психологов, педагогов, специальных психологов и педагогов, а также заинтересованных лиц, работающих с детьми с особенностями развития (инвалиды, обучающиеся, имеющие особые возможности здоровья, имеющие проблемы в социализации).

Программа направлена на формирование компетенций использования различных технологий арт-терапии в работе с особыми детьми:

работа с детьми с расстройствами аутистического спектра;

коррекционно-терапевтическая работа с детьми с ДЦП;

работа с детьми, столкнувшимися с ситуацией насилия в семье;

работа с агрессивными детьми.

– Программа направлена на формирования компетенций использования различных технологий арт-терапии в работе с особыми детьми. Формы проведения занятий включают лекции, семинары и практикум. Традиционные теоретические занятия будут посвящены изучению психологических особенностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей, имеющих проблемы социализации. Основная часть занятий – это практикум по формированию навыков использования в профессиональной деятельности технологий арт-терапии: различные технологии рисования, работы с бумагой, глиной, движения и др., – рассказала директор Института дополнительного образования ИГУ Марина Паромонова.

К обучению по программе «Музыкальное образование детей дошкольного возраста» приглашаются музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования, реализующие программы музыкального профиля для детей дошкольного возраста, учителя музыки в детском саду, педагоги дошкольного воспитания, занимающиеся вопросами музыкального воспитания дошкольников. Слушатели должны иметь или получать среднее профессиональное образование или высшее образование.

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, занимающихся выявлением и развитием музыкальных способностей у дошкольников и формированием эмоциональной сферы и развитием творческой деятельности у детей и на развитие компетенций в области использования методов и технологий ранней диагностики и музыкального воспитания дошкольников.

Основные вопросы программы:

Дошкольник как субъект музыкальной деятельности.

Диагностика и развитие музыкальных способностей.

Восприятие музыки дошкольниками.

Формирование основ музыкальной культуры детей.

Содержание и характеристика традиционных методов музыкального образования и воспитания дошкольников.

Современные методы музыкального образования дошкольников.

Методика работы с детским голосом.

Игровые методы в музыкальном воспитании (пальчиковые игры, игры звуками, ритмические игры, музицирование на шумовых инструментах, музыкально-дидактические игры, речевые и голосовые игры, музыкальная игра-сказка, театрализованная игра).

Информационные технологии в музыкальном образовании дошкольника.

– Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, занимающихся выявлением и развитием музыкальных способностей у дошкольников и формированием эмоциональной сферы и развитием творческой деятельности у детей, а также на развитие компетенций в области использования методов и технологий ранней диагностики и музыкального воспитания дошкольников, — пояснила директор Института дополнительного образования ИГУ Марина Паромонова.

Напомним, что образовательные программы дополнительного образования реализуют четыре подразделения ИГУ: Институт дополнительного образования, Байкальская международная бизнес-школа, Юридический институт, факультет сервиса и рекламы. Слушатели, успешно прошедшие обучение, получат удостоверения о повышении квалификации Иркутского государственного университета.

Зарегистрировать на программы можно найти на сайте ИГУ .