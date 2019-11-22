В ИГУ стартовали бесплатные занятия по курсу «Предпринимательство через всю жизнь»

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете начались бесплатные занятия по программам дополнительного образования, на проведение которых ИГУ получил грант министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Средства выделены в рамках конкурса по федеральному проекту «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

Всего ИГУ предлагает шесть программ под общим названием «Образование через всю жизнь», которые реализуют подразделения вуза: Институт дополнительного образования, Байкальская международная бизнес-школа, Юридический институт, факультет сервиса и рекламы.

Пройти бесплатные курсы повышения квалификации «Непрерывное образование: предпринимательство через всю жизнь» приглашает Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета. Программа ориентирована на широкий круг слушателей - руководителей с опытом, авторов стартапов, лиц, занимающихся социальным предпринимательством, студентов 3-4 курсов вузов.

Обучение проходит в очно-заочной форме с элементами дистанционных занятий. По окончании выдается удостоверение Иркутского государственного университета о повышении квалификации.

За три недели, которые длится курс, слушатели освоят необходимые дисциплины, ориентированные на разные сферы предпринимательской деятельности. Общая часть включает в себя «Бизнес-планирование» и «Стратегический и операционный менеджмент», специальная часть - «Маркетинг на B2B и B2C рынках», «Основы бухгалтерского и управленческого учета», «Управление финансами», вариативная часть - «Управление бизнес-процессами», «Управление персоналом».

- Бизнес-школа имеет богатый опыт по реализации программ дополнительного профессионального образования как для крупных предприятий региона, так и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Учебный план программы повышения квалификации «Предпринимательство через всю жизнь» составлен именно с учётом потребностей малого бизнеса и стартапов - нехватка знаний и компетенций в сферах управления, отчётности и других. Кроме обязательной дистанционной части обучения для слушателей программы запланированы очные лекции, презентации мер поддержки предпринимателей, деловые игры и другие активности от партнеров и выпускников Бизнес-школы, - сказал и.о. декана факультета бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ Александр Тверитинов.

В рамках реализации программы 27 ноября в 15:00 в зале заседаний Законодательного собрания Иркутской области состоится очная лекция, организованная совместно с Молодежным парламентом при Законодательном собрании Иркутской области. На встрече запланирована лекция декана сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ Надежды Грошевой и доклады депутатов Законодательного собрания области (обязательна регистрация).

- На прошедшем в конце октября круглом столе «Проблемы и перспективы развития молодежного, малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» выступающие в очередной раз заострили внимание на существующих проблемах. Среди них были обозначены низкая информированность молодых предпринимателей о мерах государственной поддержки, низкая квалификация управленческих кадров на начинающих предприятиях. Совместно с БМБШ ИГУ мы запланировали специальные образовательные мероприятия, где лекторами будут выступать депутаты, которые в прошлом активно взаимодействовали с бизнесом, либо сами являлись собственниками. Помимо этого мы сами с коллегами будем проходить обучение на курсах, - отметил председатель комитета по экономике, инновационной деятельности, развитию туризма Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области Роман Труфанов.

КООРДИНАТЫ:

Зарегистрироваться на курс можно на сайте Байкальской международной бизнес-школы ИГУ. Контактный телефон: 8-950-054-6586.