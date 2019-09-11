В ИГУ запустили новый курс онлайн-лекций по корейскому языку

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете начался очередной курс онлайн-лекций по изучению корейского языка. Ведут их преподаватели лучших вузов республики Корея в рамках грантовой программы корейского фонда международных обменов «KF-Ewha Global e-school». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– Дважды в неделю студенты не только слышат живую корейскую речь, но и получают знания по своей основной специальности на корейском языке. Это гораздо больше, чем просто языковая практика. Они получают информацию «из первых рук», – говорит доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ Екатерина Ли.

Слушателями курсов в ИГУ стали студенты Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации и Международного института экономики и лингвистики. Также в этом году к проекту присоединились слушатели из Московского государственного лингвистического университета и Томского государственного университета.

В этом семестре пройдет два курса лекций: по лингвистике, истории и традиционной культуре Кореи. Занятия проходят в форме интерактивов, когда студенты могут задать вопрос напрямую лектору, а также сами получают возможность высказаться прямо во время лекций. По окончанию участников ждет серьезный экзамен, принимать который будут преподаватели Высшей школой международных исследований женского университета Ихва. При условии успешной сдачи слушатели получат сертификаты.

Обучение проходит в рамках соглашения между Иркутским государственным университетом и Высшей школой международных исследований женского университета Ихва (республика Корея). В программе KF-Ewha Global e-school» ИГУ участвует с 2018 года.