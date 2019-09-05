В ИГУ завершилась международная правовая школа

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На минувшей неделе завершила свою работу Международная Байкальская правовая школа «Уникальные природные объекты как социокультурный феномен». Проходила она с 21 по 28 августа на базе Байкальской биостанции НИИ биологии ИГУ в посёлке Большие Коты Иркутского района, сообщает пресс-служба вуза.

В её работе приняли участие студенты университета имени Мицкевича (Познань, Польша), Санкт-Петербургского государственного университета и Юридического института ИГУ.

Школа стала уникальной научно-дискуссионной площадкой, на которой обсуждались наиболее актуальные вопросы современной юридической науки и практики в области правовой охраны объектов природного наследия. Участники школы выступили с научными докладами по вопросам функционирования международно-правового механизма защиты объектов природного наследия, обсудили правовые основы природопользования и охраны окружающей среды в России и странах Евросоюза, выработали предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, связанной с деятельностью человека на Байкальской природоохранной территории.

Научный интерес вызвали доклады студентов и аспирантов факультета права и управления университета имени Мицкевича, посвящённые роли органа государственного управления в области охраны и использования подземных вод, польско-российской перспективе строительства водного пути, связывающего Вислинскую лагуну с Гданьской бухтой, влиянию гидроэлектростанций на окружающую среду в Польше и др.

Тематика докладов студентов Юридического института ИГУ и Санкт-Петербургского государственного университета отличалась разнообразностью и актуальностью научных интересов: от изучения проблем уголовной и гражданско-правовой ответственности за водные и экологические правонарушения, особенностей правового статуса уникальных природных объектов до актуальных проблем землепользования в границах центральной экологической зоны Байкала и недобросовестной конкуренции в области использования водных объектов.

Научным руководителем школы, директором НИИ правовой охраны Байкала ИГУ, заведующим кафедрой международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ, доцентом Дмитрием Шорниковым была дана высокая оценка исследованиям участников и отмечена глубокая теоретическая и практическая проработанность научной проблематики.

Помимо научных докладов, чтения лекций и практических семинаров, мастер-классов и эксперт-консультаций в программе Международной Байкальской правовой школы была насыщенная культурно-развлекательная программа с вечерами дружбы у костра, творческими встречами, увлекательными квестами, водными и пешими прогулками по живописному байкальскому берегу. Не оставили равнодушными участников поход по Большой Байкальской тропе и восхождение на гору Скрипер. Все это не только помогло участникам поделиться друг с другом своими научными интересами, но и по-настоящему укрепить дружбу и понимание между студенческой молодежью разных стран.

– Первый раз принимаю участие в таком международном проекте, – говорит студентка 3 курса Юридического института ИГУ Виктория Худолшеева. – Это здорово, когда молодые юристы и ученые могут собраться вместе для изучения правовых проблем экологии, спорить, отстаивать свою точку зрения и вместе находить ответы на самые разнообразные правовые вопросы. Все это только укрепляет желание к самостоятельному изучению и научно-исследовательской работе.

Кроме того, с научными докладами и сообщениями на правовой школе выступили приглашенные эксперты – ученые, биологи, экологи и специалисты, занимающиеся изучением окружающей среды. Они познакомили участников с экологическими проблемами озера Байкал, рассказали о современном состоянии и изменении климата, рассмотрели особенности деятельности по защите лесов Прибайкалья и охране уникальных природных объектов. По итогам работы доклады и сообщения участников Байкальской правовой школы будут опубликованы в сборнике научных материалов на русском и английском языках.

На торжественном закрытии участникам вручили сертификаты и специальные подарки за активное участие в научных дискуссиях. Следующая Международная правовая школа пройдет летом 2020 года в Польше.