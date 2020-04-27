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Образование
28.04.2020

В ИрГУПСе сессия будет проходит в онлайн-режиме

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студенты ИрГУПС будут сдавать сессию онлайн. Такое решение приняла администрация университета в рамках возможного продления режима дистанционного обучения. Положение о порядке проведения экзаменов во втором семестре 2019-2020 учебного года в режиме дистанта размещено на официальном сайте вуза.

По словам ректора ИрГУПС Сергея Каргапольцева, учебный процесс в университете не останавливается, и этот учебный год будет завершен в установленные учебными графиками сроки, вне зависимости от продления или отмены онлайн-обучения. Пока сдавать сессию онлайн будут только те студенты, у которых она должна была состояться в мае текущего года. Но при продлении режима дистанционного обучения такая форма станет доступна и остальным студентам ИрГУПС, сообщает пресс-служба вуза.

– Поскольку сейчас мы не можем точно сказать, продлится или нет такой режим обучения, мы должны быть полностью готовы к тому, что сессию мы будем сдавать дистанционно. Учебный процесс в вузе не останавливается, мониторинг работы ведется ежедневно. Сегодня мы подготовили порядок дистанционной сдачи сессии, для того чтобы такая форма промежуточной аттестации не стала сюрпризом для студентов. Сейчас мы проводим мониторинг технической подготовленности студентов к предложенной форме сессии.  На текущий момент в нем приняли участие свыше трех тысяч человек, – говорит Сергей Каргапольцев.

По предварительной информации, к предложенной вузом форме проведения сессии готовы более 85% опрошенных. Для тех, кто не может технически обеспечить свое участие в экзаменационной сессии, университет предусмотрел механизм индивидуального графика сдачи сессии с переносом сроков на период возобновления очного обучения. Для этого нужно подать заявление в деканат через личный кабинет студента.

В настоящее время университет разрабатывает механизм проведения государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий. Порядок будет утвержден на ученом совете вуза, который состоится 30 апреля.

С подробной информацией о порядке проведения сессии в онлайн-режиме студенты могут ознакомиться на сайте вуза в разделе «Образование / студентам».

СПРАВКА:

  • Порядок проведения сессии в онлайн формате для студентов транспортного университета предполагает проведения сессии в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформ Microsoft Teams и TrueConf Server, с которыми у вуза заключено корпоративное соглашение, а также с использованием на основе системы управления курсами Moodle. Все эти программные комплексы имеют мобильные приложения, что не требует от студентов дополнительной технической оснащенности, кроме мобильных телефонов. Какую платформу использовать для сдачи сессии решает преподаватель.
  • Для входа в «режим экзаменов» студентам необходимо ввести в электронной образовательной среде университета свой логин и пароль
  • Система позволяет обеспечить двухэтапный контроль – аутентификацию и идентификацию личности студента, сдающего экзамен.
  • Форма сдачи экзаменов не будет отличаться от того, как если бы студент сдавал экзамен в режиме прямого контакта с преподавателем – будь то тестирование, письменное решение или устные ответы на вопросы. Результаты экзаменов преподаватели вносят в электронные ведомости, оценки отобразятся в личных кабинетах студентов. Сессию в онлайн-режиме будут сдавать студенты всех форм обучения.
  • Кроме того, порядок сдачи онлайн-сессии предусматривает работу сервиса удаленных помощников. Это нужно для оперативной технической помощи преподавателям и студентам. Предполагается, что ими выступят цифровые волонтеры – студенты выпускных курсов IT специальностей вуза.

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