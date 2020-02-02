В Иркутск на юбилей ИРНИТУ приедет министр науки и высшего образования РФ Владимир Фальков

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пригласил министра науки и высшего образования РФ Владимира Фалькова принять участие в праздновании 90-летия ИРНИТУ, которое пройдет в этом году. Также намечен визит в регион заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской.

Напомним, Иркутский научно-исследовательский технический университет был создан 26 февраля 1930 года как Сибирский горный институт. К юбилею запланирован ряд мероприятий.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Владимир Фальков и Игорь Кобзев 1 февраля провели рабочую встречу и обсудили вопросы развития высшего образования и науки в Приангарье. Одной из главных стала тема создания на территории Иркутской области межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Напомним, его задача сформировать условия для опережающего перехода Сибири и Дальнего Востока от сырьевой направленности к высокотехнологичной экологически-ориентированной экономике. Для этого необходимо усилить взаимодействие организаций Байкальского региона в сфере науки, образования, экологии, инновационного бизнеса. Проект будет реализован совместно с республикой Бурятия. Уже выбраны ключевые направления: астрофизика, науки о земле, науки о жизни. Это позволит предсказывать природные и техногенные катастрофы, разрабатывать месторождения, развивать трансляционную медицину и многое другое.

Научный потенциал региона представлен шестнадцатью академическими учреждениями, более чем двадцатью прикладными научно-исследовательскими и проектными институтами. В этих учреждениях работают девять академиков и 12 членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), более 600 докторов наук, свыше 1500 молодых ученых.

Игорь Кобзев также рассказал, что по инициативе студенческого сообщества в Иркутской области планируется запуск проекта по созданию межвузовского студенческого городка.