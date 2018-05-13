В Иркутске 14 мая наградят отличников Тотального диктанта

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 14 мая, в 19.00 в актовом зале Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8) пройдет торжественная церемония награждения отличников Тотального диктанта в Иркутске.

Как сообщают организаторы, отличников ждут подарки от партнеров и спонсоров проекта: книги, сертификаты в образовательные центры и музеи. Также на церемонии будут отмечены филологи и волонтеры, которые принимали участие в организации проекта.

Напомним, что Тотальный диктант прошел 14 апреля на 18 площадках Иркутска. Всего в акции в этом году приняли участие 2100 жителей города. 46 человек текст Гузель Яхиной написали на «отлично». Отличниками теста для иностранцев «TruD» стали пять человек.