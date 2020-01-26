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Образование
27.01.2020

В Иркутске 7 февраля стартуют бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту»

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 февраля начнутся бесплатные курсы «Русский по пятницам» для подготовки горожан к «Тотальному диктанту». Об этом сообщили в оргкомитете проекта.

Занятия будут проходить в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Курсы для иркутян проведёт старший преподаватель ИФИЯМ ИГУ, член экспертной комиссии Тотального диктанта в Иркутске Ирина Лукина.

Занятия будут проводить каждую пятницу на протяжении двух месяцев. Продолжительность – 80 минут. Вход свободный, участие бесплатное, предварительная запись не нужна.

Сам «Тотальный диктант» в Иркутске пройдет 4 апреля 2020 года на 25 площадках города. Автор текста этого года – писатель Андрей Геласимов.

КООРДИНАТЫ:

  • Занятия будут начинаться в 18.30.
  • С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность , для прохода в здание университета.
  • Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта totaldict.ru.

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