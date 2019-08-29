Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске началось строительство нового учебного блока школы № 14. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время рабочего выезда мэр Дмитрий Бердников осмотрел площадку под строительство. Как доложил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким, новый учебный блок школы рассчитан на 525 мест. В современном трехэтажном здании разместится начальная школа. Кроме учебных классов в нем предусмотрены залы для занятий музыкой, спортом, игровая, большой актовый зал, а также столовая и другие помещения. Общая площадь здания – более 8 тысяч квадратных метров.

– Открытие новых зданий школ и детских садов к началу учебного года уже стало доброй традицией в Иркутске. Также традиционно каждый год мы начинаем возведение новых объектов. Строительство новых блоков на территории уже действующих учреждений образования ведем не первый год. Сейчас даем старт строительству нового учебного блока школы №14. Это позволит перевести учеников на односменный режим обучения. На очереди – новые модули к школам №53, 57, 75 и 76, а также гимназии №44. Ранее построены основной корпус школы №64 и здание начальной школы №66, – отметил Дмитрий Бердников.

Глава города напомнил, что 1 сентября своих первых учеников примет новая школа в микрорайоне Лесной, учебный блок гимназии №25. Также завершен капитальный ремонт школ №8, №9 и строительство спортивного модуля на территории школы №29. Кроме того, откроется сразу три детских сада: на улицах Касаткина, Академика Бурденко и на 20-м Советском переулке.