ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Образование
25.09.2018

В Иркутске отметили День первоклассника

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - День первоклассника прошел 25 сентября в Иркутске в рамках празднования столетия системы дополнительного образования.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в мероприятии приняли участие 195 учеников первых классов из 67 школ областного центра, а также учащиеся учреждений дополнительного образования, педагоги и родители. В этом учебном году впервые за парты сели 9179 детей, каждый из них получил значок «Я – первоклассник. Иркутск 2018».

– Для ребят это старт большого, важного этапа, первый шаг во взрослую жизнь. Убежден, что для вас первый учитель – не просто профессия, а настоящее призвание, – подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Должен отметить, что в этом году мы отмечаем столетие системы дополнительного образования. За много лет у нас в этой сфере накоплен богатый опыт, сложились свои традиции. Разнообразные секции, студии и клубы дают нашим детям возможность реализовать себя, раскрыть свои таланты. И ребята с успехом защищают честь Иркутска на всероссийских и международных состязаниях.

Глава города наградил лучших педагогов муниципальных учреждений допобразования Иркутска, в том числе и руководителей Дворца детского и юношеского творчества Антона Кутимского, Дворца спорта для детей и юношества «Юность» Людмилу Перетягину за победу в рейтинге «Лучшие учреждения дополнительного образования 2018». Кроме того, руководителям семи учреждений глава города вручил сертификаты на улучшение материально-технической базы, покупку инвентаря, обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и др.

Сегодня в Иркутске функционирует 16 учреждений допобразования, на базе школ работает 938 кружков и секций по различным направлениям. В них занимаются свыше 52 тысяч детей и подростков.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске