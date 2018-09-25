В Иркутске отметили День первоклассника

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - День первоклассника прошел 25 сентября в Иркутске в рамках празднования столетия системы дополнительного образования.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в мероприятии приняли участие 195 учеников первых классов из 67 школ областного центра, а также учащиеся учреждений дополнительного образования, педагоги и родители. В этом учебном году впервые за парты сели 9179 детей, каждый из них получил значок «Я – первоклассник. Иркутск 2018».

– Для ребят это старт большого, важного этапа, первый шаг во взрослую жизнь. Убежден, что для вас первый учитель – не просто профессия, а настоящее призвание, – подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Должен отметить, что в этом году мы отмечаем столетие системы дополнительного образования. За много лет у нас в этой сфере накоплен богатый опыт, сложились свои традиции. Разнообразные секции, студии и клубы дают нашим детям возможность реализовать себя, раскрыть свои таланты. И ребята с успехом защищают честь Иркутска на всероссийских и международных состязаниях.

Глава города наградил лучших педагогов муниципальных учреждений допобразования Иркутска, в том числе и руководителей Дворца детского и юношеского творчества Антона Кутимского, Дворца спорта для детей и юношества «Юность» Людмилу Перетягину за победу в рейтинге «Лучшие учреждения дополнительного образования 2018». Кроме того, руководителям семи учреждений глава города вручил сертификаты на улучшение материально-технической базы, покупку инвентаря, обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и др.

Сегодня в Иркутске функционирует 16 учреждений допобразования, на базе школ работает 938 кружков и секций по различным направлениям. В них занимаются свыше 52 тысяч детей и подростков.