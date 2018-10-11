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11.10.2018

В Иркутске подвели итоги «Астрономического диктанта»

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Астрономическом диктанте», организованном иркутским планетарием в первый день Всемирной недели космоса 4 октября, приняли участие 37 человек. Средний возраст участника – 27 лет. Самому старшему – 49 лет, самым младшим участникам – семь и восемь лет. В школе астрономию изучали 20 человек, не изучали – 17.

Напомним, участники должны были ответить на 35 вопросов, выбрав один правильный ответ из трех предложенных к каждому вопросу. За каждый верный начислялся один балл. Вопросы в анкете были сформированы в семь тематических блоков – «История астрономии», «История космонавтики», «Земля», «Солнечная система», «Звездное небо», «Астрономические наблюдения», «Последние новости».

Как сообщает пресс-служба иркутского планетария, средний результат – 49,7% правильных ответов (17 из 35 баллов), он совпадает со средним результатом по итогам диктанта прошлого года. Самый высокий результат – 82,8% правильных ответов (29 из 35), самый низкий – 20% (7 из 35). Среди изучавших астрономию в школе средний результат чуть выше, чем среди не изучавших (16,8 и 16,3 балла соответственно).

Самым простым вопросом оказался вопрос из блока «Земля» – «По какой причине происходит смена дня и ночи на Земле?». На него правильно ответили все участники. Самым сложным вопросом оказался вопрос из блока «Звездное небо» – «Какая звезда из перечисленных самая яркая в северном полушарии небесной сферы?». Правильный ответ – Арктур – выбрали двое участников диктанта.

В следующий раз иркутяне напишут «Астрономический диктант» 4 октября 2019 года.

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