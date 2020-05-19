В Иркутске принял педагогов первый корпус образовательного комплекса «Точка будущего»

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Административная команда образовательного комплекса «Точка будущего» в Иркутске переехала в новое здание и приступила к обустройству рабочих мест для педагогов.

– Наша команда уже заняла отведенный ей для работы административный корпус. На очереди – переезд педагогов и воспитателей в корпуса детского сада, младшей и старшей школы, – рассказала директор образовательного комплекса «Точка будущего» Наталья Воробьева.

Как сообщают в организации, в условиях сложной эпидемиологической ситуации на работу вышли только сотрудники администрации комплекса, им выделены отдельные кабинеты. Все совещания команды проходят в дистанционном режиме.

После отмены режима самоизоляции в регионе педагогам предстоит освоить интерактивные доски, опробовать оборудование естественно-научных лабораторий, расставить инвентарь в спортивных залах. Группы детского сада наполнят игрушками и развивающими пособиями.

Основу педагогического коллектива «Точки будущего» составили более 50 педагогов, все они прошли подготовку и разработали собственные рабочие программы, сценарии уроков и образовательных событий. Образовательный комплекс продолжает прием анкет от кандидатов на вакансии педагогов, воспитателей, психологов и тьюторов, технических специалистов и обслуживающего персонала.

Официальное открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года. Поэтапно к 2023 году численность обучающихся в «Точке будущего» будет доведена до проектной мощности в 1022 ученика, среди них около 150 детей из приемных семей.