В Иркутске с января 2020 года начнут учить будущих региональных лидеров

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с января 2020 года стартует образовательный интенсив «Лаборатория экономической истории». Он создан в рамках проекта «Иркутский фронтир», получил поддержку фонда президентских грантов и будет проходить на базе общественного пространства «Точка кипения». Исполнительный директор клуба «Байкальские стратегии» Андрей Бородин заметил, что фронтир – первый проект, с которым клуб заявился на получение гранта. Он же и стал первым, получившим поддержку такого уровня. – Содержательно проект продлится до июля 2020 года. Итогом лабораторного этапа стал доклад «Иркутский фронтир»: история пассионарного действия», а с нового года запустим образовательный интенсив, который объединит лидеров различных молодежных организаций, старшее поколение историков-экономистов и различных экспертов для обмена знаниями и информацией. Мы планируем собрать группу примерно из 20 человек, чтобы вместе с ними в экспериментальном режиме оценить те события, которые предшествовали нынешней обстановке, а также каким-то образом посмотреть в будущее, – подчеркнул Андрей Бородин. В частности, все участники проекта сошлись во мнении, что школьный предмет «История России» очень мало, а то и вовсе не уделяет внимание жизни регионов. Часто люди не знают ничего о той территории, где живут. Между тем, каждая область страны шла по своему пути развития. – Нас интересует, например, создание капиталов Байкальского региона, любопытно, какие масштабы средств были здесь за всю историю области. В процессе исследования мы выяснили, что на создание первого в Сибири Томского госуниверситета 25% средств выделили иркутские купцы. Значит, что средств здесь было достаточно, чтобы совершать большие дела. Также нас интересует история людей, которые стояли у руля региона, нам хочется знать, где они обучались, какое образование получили. За три года мы планируем наработать контент, чтобы потом представить его широкой общественности, – продолжил Андрей Бородин. Между тем, знание и понимание истории региона – важный нюанс для лидеров и руководителей, которые принимают решения, отражающиеся на судьбе того или иного субъекта федерации. – Идея проекта «Иркутский фронтир» основывается на одной мысли: чтобы что-то говорить о будущем, нужно разбираться в прошлом. Это – наша попытка разобраться в том, как формировались исторические процессы в Иркутской области, как они разворачивались и развивались, куда двигались. Ответ на эти вопросы решит главную задачу – как нам двигаться дальше и управляться с этими процессами в будущем, – уверен сооснователь совета Интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии», председатель ИРО «Деловая Россия» Роман Ищенко. По мнению эксперта, прежде чем управлять чем-то, надо понимать истоки. В Иркутской области за последние 30 лет не произошло никаких масштабных изменений. – Мы прожили 90-е, затем «нулевые», заканчиваем «десятые» и понимаем, что регион ушел на какой-то мелкотравчатый уровень жизни. Стыдно, что в Байкальском регионе нет того масштаба, который когда-то разворачивался на этой территории. Если говорить об экономике, то тут мы наблюдаем какие-то частные успехи. Системного движения нет. Поэтому наш проект – это попытка обратиться в прошлое, чтобы заимствовать оттуда тот масштаб и примерить на себя сегодня, – продолжил Роман Ищенко. Эксперт убежден, что любой региональный управленец должен владеть историческим материалом и в идеале – сдавать квалификационный минимум прежде, чем возглавлять какую-то либо организацию, предприятие или, например, становиться депутатом городской думы. По словам Романа Ищенко, понимание истории формирует совершенно другое отношение к объекту управления. Если политик или управленец не привязан к историческому контексту, его решения зачастую бывают либо безответственными, либо не всегда адекватными. Эту мысль развил еще один участник проекта, историк, кандидат политических наук Алексей Петров. – В течение многих десятилетий мы говорили об истории страны, в которой не было людей. Мы изучали только руководителей государства и его военные победы. История европейских государств – это прежде всего история городов, ведь именно они и территории вокруг двигали прогресс. Поэтому, когда мы стали готовить доклад, поняли, что больше внимания надо уделить Иркутску. Ведь у нас толком не изучают, как развивалась Сибирь, почему Новосибирск стал городом-миллионником, почему так взлетел Красноярск, а Иркутск эту «битву» проиграл. Нам следует изучить, как, например, эвакуация в годы войны повлияла на экономику нашего региона. И я уж не говорю о том, что мы совсем ничего не знаем о личных или любовных историях, которые оказали влияние на Байкальский регион, – отметил Алексей Петров. Почему, например, в Иркутске нет сибирского отделения Академии наук? Алексей Петров отвечает: сыграл личностный фактор – сюда просто не захотели ехать жены академиков. А почему Иркутск, который в 19 веке был центром притяжения и куда съезжались купцы из Нерчинска, Кяхты и многих других соседних городов, в 20 веке так много всего утратил? Почему это произошло, хорошо это или плохо – пока неясно. Только дальнейший анализ и исследования помогут ответить на эти вопросы. Многие из них, в том числе, будут затронуты на интенсиве «Лаборатория экономической истории». Старший преподаватель исторического факультета Иркутского государственного университета Александр Ануфриев, привлеченный в проект в качестве эксперта по историческим процессам, также согласился с коллегами, что региональный компонент в истории России упущен. Как упущен он и региональными лидерами. – Элиты частенько не воспринимают ту территорию, на которой она реально живет. А есть определенные традиции, идеи, наработки. Когда рассказываешь, что в том же Иркутске воеводой стал трехлетний ребенок, все удивляются - вроде бы анекдот, но с другой стороны он показывает, что иркутское общество умело сорганизовываться и к власти всегда относилось своеобразно. По сути, иркутское общество обладало «самостью». У современной элиты этой самости и гордости за территорию, где они живут, и перспективы, и идеи, что мы тут живем и наши дети будут жить, ее нет. Для меня этот проект – попытка показать молодежи, что есть, чем гордиться и есть, чем заниматься, – высказался Александр Ануфриев. Эксперты «Иркутского фронтира» также отметили, что проект хоть и профинансирован до июля 2020 года, но никто не исключает, что он продолжится. На формирование нового иркутского общества требуется время, поэтому, если фронтир окажется успешным и востребованным, у него будет постпроектная жизнь. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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