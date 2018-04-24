|Образование
|24.04.2018
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В Иркутске в 2018 году намерены построить пять детсадов
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Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство пяти новых детских садов планируется начать в Иркутске в 2018 году. В настоящий момент уже приступили к возведению зданий на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Также детсады собираются построить на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.
Кроме этого, завершается строительство двух новых дошкольных учреждений на улицах Набережная и Байкальская, а также капитальные ремонты детсадов на бульваре Рябикова и улице Флюкова, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Мэр города Дмитрий Бердников проверил готовность сдачи соцобъектов.
– Строительство большинства объектов идет с опережением графика. Там где возникают вопросы, будем совместными усилиями их решать. В результате строительства новых дошкольных учреждений в городе появится еще более тысячи мест в разных районах Иркутска, – подчеркнул глава города.
В ходе рабочей поездки Дмитрий Бердников проверил строительство детского сада на 110 мест на станции Батарейная. Здесь заканчивают кровельные работы, прокладывают внутренние инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, выполняют отделочные работы, приступили к монтажу лифта.
На строительной площадке дошкольного учреждения на улице Байкальская заканчиваются работы по внутренним сантехническим и вентиляционным системам, ведутся отделочные работы, выполняется монтаж внутренних сетей электроснабжения. Заканчиваются работы по фасаду, обустраиваются теневые навесы.
В детском саду №77 на бульваре Рябикова в рамках капитального ремонта ведутся работы по внутренним инженерным системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, завершается устройство фасада, ведутся отделочные работы. В детсаду № 119 на улице Флюкова ведутся работы по внутренним инженерным коммуникациям, отделочные работы, ведется устройство фасада. Кроме этого, здесь заканчивается устройство ограждения территории, монтаж наружных эвакуационных лестниц, ведется благоустройство прилегающей территории.
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