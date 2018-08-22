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Образование
23.08.2018

В Иркутске в дополнительные сроки ЕГЭ по русскому языку и математике сдадут около 150 «двоечников»

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сдавать ЕГЭ в дополнительные сроки будут около 150 «двоечников», не добравших баллов до минимума в основной период тестирования. Об этом Телеинформу сообщили в Минобразования Иркутской области.

Так, русский язык будут сдавать 16 человек, базовую математику – 138. Это те выпускники, которые из-за неудовлетворительных результатов так и не получили пока аттестат.

Тестирование проведут в двух пунктах – Институте развития образования Иркутской области и на базе Иркутского техникума архитектуры и строительства.

Напомним, этим летом в регионе провалили базовые выпускные экзамены около 200 человек. Всего в этом году школу окончили более 13 тысяч 11-классников Приангарья. Заявления на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки принимались с 6 по 20 августа.

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