В Иркутске в первые классы пойдут на 500 детей больше, чем в прошлом году

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в первые классы зачислены уже 9,5 тысяч детей. Это почти на 500 человек больше, чем в прошлом году. Запись при этом продолжается до 5 сентября. Об этом 28 августа на пресс-конференции рассказал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин. – У нас увеличивается количество первоклассников, соответственно, растёт число классов и нагрузка на педагогов. Мы стараемся в наших образовательных учреждениях найти оптимальный вариант для комфортного обучения, но наполняемость классов доходить до 30-34 человек, – рассказал он. Что касается 11 классов, то в них пойдут 3 тысячи 942 школьника – почти на 200 больше, чем в прошлом году. Всего же в 74 школах города 1 сентября приступят к занятиям 82 тысяч 728 учеников. По словам Александра Костина, в условиях роста числа детей в школах, чтобы перевести общеобразовательные учреждения на односменный режим работы, нужно построить 20 новых зданий на 1275 мест. Это довольно много, но, тем не менее, в администрации Иркутска смотрят на ситуацию позитивно. Так, за последние три года в городе ввели в эксплуатацию три школы и один пристрой. В этом году к 1 сентября откроется школа №33 в микрорайоне Лесной. Это уникальный проект. Учебное заведение, рассчитанное на 616 мест, включает в себя современный пищеблок и обеденный зал, большой физкультурный зал, а также музыкальный, хореографический и актовый зал, большой и малый бассейн с подъёмниками для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – Мы заложили в основу учебного процесса в этом заведении основы цифровой школы. Этим занимают и другие учреждения, но мы хотим, чтобы школа в Лесном стала методическим центром по внедрению этих технологий, – сказал Александр Костин. Также вводится пристрой на 525 мест к гимназии №25 в микрорайоне Солнечный. Кроме того, в этом году после капитального ремонта открываются школы №8 и 9, построенные в 1938 году. Их закрыли год назад. – Сегодня это современные учреждения. Стены остались, но фасады приведены в хорошее состояние, внутреннее оснащение полностью изменилось – от оборудования до оформления, – говорит начальник департамента образования. – Приятно, что мэр Дмитрий Бердников является инициатором преобразования. Когда мы закрывали эти школы, он поставил задачу сделать так, чтобы дети чувствовали себя так, будто они пришли в новое учреждение. В будущем для этих двух школ построят спортивные модули. Документы уже находятся на экспертизе. В этом году начнётся строительство пристроя к школе №14 на 525 мест. В ней сейчас образование получают больше 2,1 тысяч детей, хотя проектная мощность рассчитана на 1,3 тысячу. Также планируется строительство пристроев к школам № 57 и 75 на 775 мест. В ближайшие годы в планах возведение новой школы на улице Багратиона. Пока же все иркутские школы работают по двусменному режиму. Третьей смены в городе нет, но в некоторых учреждения вводят скользящее расписание. Так, например, можно делать, пока первые классы находятся в периоде адаптации и уроки у них заканчиваются к 11 часам. Они освобождают кабинеты и после них начинают учиться вторые классы. Или, например, вторую смену передвигают на 13.00 – для пятиклашек. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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