В Иркутске выбрали лучших учителя и воспитателя 2019 года

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги муниципального этапа региональных конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» 2019 года. Победителей объявили во время интернет-брифинга в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты», сообщает пресс-служба мэрии.

– В конкурсе «Лучший учитель» приняли участие 16 педагогов школ Иркутска. Конкурсанты прошли несколько испытаний: представили на суд жюри свой «интернет-ресурс», продемонстрировали профессиональный потенциал в подготовке и проведении учебного занятия. В финальном туре участники проводили «мастер-классы» и дискутировали на круглом столе по теме: «Профессия учителя престижна: за и против», – рассказал начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Александр Костин.

Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019» стала преподаватель французского языка гимназии №25 Галина Ащенкова. Призерами стали учитель информатики лицея ИГУ Максим Лавлинский и учитель математики СОШ №69 Алина Новожилова. Лауреат конкурса – учитель биологии СОШ №9 Ирина Борисенко.

«Лучшего воспитателя» Иркутска выбирали в два этапа. По результатам первого, заочного тура выбрали 13 лучших педагогов дошкольных образовательных организаций. На втором этапе участники проводили мастер-классы, во время которых демонстрировали свои авторские идеи и творческий подход в педагогической деятельности.

Победителем муниципального этапа регионального конкурса «Лучший воспитатель 2019 года» стала учитель-логопед детского сада №122 Светлана Калиниченко. Призерами конкурса стали воспитатель детского сада №151 Анастасия Катрань и музыкальный руководитель детского сада №139 Ксения Ковбас.

Все победители будут представлять Иркутск на региональном профессиональном конкурсе «Учитель года-2019» и на региональном этапе 10-го всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».