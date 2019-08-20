Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершилась работа всероссийской летней мастерской «АрхШкола». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Занятия прошли на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник». В работе мастерской приняли участие студенты ИРНИТУ, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска и Красноярска. Около 60 будущих архитекторов, дизайнеров, строителей, инженеров, социологов, маркетологов и журналистов получили практический и проектный опыт.

В рамках программы мастерской состоялись стратегические сессии, мастер-классы, мотивационные встречи, культурные мероприятия и архитектурные игры. Прошли тренд-сессии о городских активистах – «Кто, если не мы. Герои сегодняшнего дня», о городской среде – «Бабушки VS Хисптеры», о будущем профессии и архитектуры – «Архитектор будущего». Участники создали 7 арт-объектов, расписали свыше 20-ти дверей летних домиков на территории «Политехника».

В мастерских под руководством опытных кураторов и экспертов были разработаны и представлены концепции проектов решения кейсов в областях архитектуры, градостроительства и микроурбанистики. От формата мобильной уличной мебели – до концепции развития моногорода.

– Участники продемонстрировали нестандартный взгляд на современное городское пространство и его обустройство. Идеи ребят взвешенные, хорошо продуманы и достаточны реалистичны. Часть проектов планируется к реализации в Иркутске, – отметил главный архитектор города Сергей Александров.