|Образование
|28.09.2018
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В иркутских школах предлагают проводить онлайн-уроки финансовой грамотности
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Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских школах пройдут онлайн-уроки финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.
Занятия проходят в формате вебинаров в режиме реального времени и рассчитаны на детей от 12 лет и старше. Эксперты расскажут школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке. Всего 19 тем, включая темы, связанные с профессиональной ориентацией.
– Уроки финансовой грамотности очень важны не только детям, но и взрослым. Чем раньше ребята начнут разбираться в хитросплетениях финансового сектора экономики, смогут в доступной форме освоить его основы, тем лучше, – подчеркнула министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
Подключиться к урокам может любая российская школа, у которой есть доступ к интернету. В классе должна быть возможность вывода изображения (например, проектор, интерактивная доска и т.п.) и звука. Расписание всех эфиров публикуются заранее на сайте
Занятия ведут сотрудники Банка России, а также партнеры проекта из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, страховых компаний, вузов, органов исполнительной власти.
– Для образовательных организаций участие в проекте – это уникальная возможность общения с лекторами-профессионалами, а также важное дополнение школьного курса практико-ориентированными знаниями, – отмечает и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.
Онлайн-уроки не содержат рекламу услуг, не преследуют коммерческую выгоду и проводятся бесплатно, говорят в организации.
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