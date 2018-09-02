В Иркутский государственный медицинский университет зачислены 800 абитуриентов

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В этом году в Иркутский государственный медицинский университет зачислено беспрецедентное количество абитуриентов – 800 человек на педиатрический и лечебный факультеты. Также в этом году самое большое количество целевых студентов в ИГМУ – 90 человек.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, в день знаний с первокурсниками по сложившейся традиции встретился министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

Приветствуя первокурсников, Олег Ярошенко подчеркнул: медицина Приангарья пользуется заслуженной славой на федеральном уровне. За последние два месяца с рабочими визитами в регионе побывали ведущие специалисты страны, в том числе главный трансплантолог Минздрава РФ, главный эндокринолог Минздрава РФ, с ними были заключены соглашения о сотрудничестве для дальнейшего развития регионального здравоохранения.

Министр рассказал студентам о старте реализации концессионного соглашения по строительству уникального объекта – радиологического корпуса с ПЭТ-центром. Согласно соглашению строительство рассчитано на три года. Выпуск нынешних первокурсников в 2024 году как раз придется на разгар работы этого объекта.

– Кроме этого, власти региона за последние два года выделили беспрецедентную сумму для строительства новых медицинских учреждений и завершения строительства ранее начатых учреждений – это более трех миллиардов рублей. Так совсем скоро откроется больница в поселке Кутулик, еще один стационар на 155 коек откроется в конце нынешнего года в поселке Бохан – там в частности планируется развернуть десятое в Иркутской области первично-сосудистое отделение. В регионе наращивает темпы и масштабы оказание жителям высокотехнологичной медицинской помощи – более 60% всех случаев выполняется в клиниках города Иркутска. Это говорит о том, что здесь работают уникальные врачи, владеющие сверхсовершенными технологиями. Ежегодно на 300 и более миллионов рублей закупается современное высокотехнологичное медицинское оборудование. Для выполнения комплексных капитальных ремонтов выделяется 500-600 миллионов рублей каждый год, – сказал Олег Ярошенко.