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21.09.2018

В иркутском Доме учителя свою квалификацию за год повысили более трех тысяч педагогов

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с педагогами-победителями городских творческих конкурсов, организованных Домом учителя в 2017-2018 учебном году.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава города познакомился с выставкой картин и фотографий педагогических работников «Мой мир», а также обсудил с учителями перспективы развития муниципальной системы образования.

Дмитрий Бердников отметил, что работа Дома учителя вносит весомый вклад в профессиональный и творческий рост педагогов. Напомним, учреждение было открыто в феврале 2017 года. Как рассказала его руководитель Татьяна Суворова, здесь ведется деятельность по непрерывному образованию педагогических работников школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования в формате мастер-классов, лекций, тренингов, круглых столов и литературно-музыкальных гостиных. В этих мероприятиях приняли участие более 3,5 тысяч учителей, в том числе ветеранов педагогического труда.

– Огромное спасибо всем участникам выставки! Я в очередной раз убедился, что у нас в Иркутске не только профессиональные, но еще и очень талантливые педагоги, – сказал градоначальник. – Вы прививаете нашим детям любовь к музыке, изобразительному, прикладному творчеству. Примите слова признательности за ваше мастерство, искреннюю увлеченность своим делом, за тепло, которое вы дарите своим воспитанникам! Со своей стороны мы и дальше будем поддерживать наших педагогов.

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