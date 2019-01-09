ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Образование
10.01.2019

В Иркутском районе отремонтировали четыре малокомплектные школы

Иркутский район, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутском районе отремонтировали четыре малокомплектные школы. Работы провели в населённых пунктах Турская, Галки, Егоровщина и Столбова, уточнили Телеинформу в администрации Иркутского района.

Последним из объектов стала Галкинская начальная школа, которая открылась ещё в 1927 году. Учреждение располагалось в двух корпусах. В последний раз капитальный ремонт основного корпуса, где проходили занятия, был произведен в 1970-80е года. С тех пор здание пришло в негодность, в связи с чем было принято решение о проведении капитального ремонта, сообщает пресс-служба районной администрации.

Капремонт начали в июле 2018 года. Строители заложили новую фундаментную плиту под основным корпусом школы, также как и под новым зданием, где теперь размещены спортзал и столовая. Были заменены крыша, часть сгнивших бревен под подоконниками и венцами, восстановлены перегородки, утеплены стены, проведены водопровод и канализация, смонтированы новые системы электро- и теплоснабжения, проведено холодное и горячее водоснабжение, оборудованы теплые туалеты.

Каждый из четырех классов Галкинской начальной школы оснащен регулируемыми партами и стульями, досками комбинированного типа, интерактивными досками с проекторами, компьютерами и многофункциональными устройствами для учителей. Выполнено благоустройство пришкольной территории. Всего на ремонт и оснащение образовательного учреждения было направлено порядка 25 млн рублей.

К старому корпусу школы пристроили спортивный зал. В обновленных корпусах школы будут заниматься 39 учеников.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске