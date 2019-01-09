Иркутский район, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутском районе отремонтировали четыре малокомплектные школы. Работы провели в населённых пунктах Турская, Галки, Егоровщина и Столбова, уточнили Телеинформу в администрации Иркутского района.

Последним из объектов стала Галкинская начальная школа, которая открылась ещё в 1927 году. Учреждение располагалось в двух корпусах. В последний раз капитальный ремонт основного корпуса, где проходили занятия, был произведен в 1970-80е года. С тех пор здание пришло в негодность, в связи с чем было принято решение о проведении капитального ремонта, сообщает пресс-служба районной администрации.

Капремонт начали в июле 2018 года. Строители заложили новую фундаментную плиту под основным корпусом школы, также как и под новым зданием, где теперь размещены спортзал и столовая. Были заменены крыша, часть сгнивших бревен под подоконниками и венцами, восстановлены перегородки, утеплены стены, проведены водопровод и канализация, смонтированы новые системы электро- и теплоснабжения, проведено холодное и горячее водоснабжение, оборудованы теплые туалеты.

Каждый из четырех классов Галкинской начальной школы оснащен регулируемыми партами и стульями, досками комбинированного типа, интерактивными досками с проекторами, компьютерами и многофункциональными устройствами для учителей. Выполнено благоустройство пришкольной территории. Всего на ремонт и оснащение образовательного учреждения было направлено порядка 25 млн рублей.

К старому корпусу школы пристроили спортивный зал. В обновленных корпусах школы будут заниматься 39 учеников.