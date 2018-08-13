В Иркутском театральном училище появилась новая специальность – «Искусство балета»

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Набор на новую специальность «Искусство балета» открыт в Иркутском театральном училище. Оно получило лицензию на осуществление образовательного процесса по этому направлению.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

– Появление в Иркутском театральном училище курса подготовки будущих артистов балета – это исторические событие. Оно является частью масштабного проекта по развитию русского классического балета в Приангарье. Мы реализуем его благодаря поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, а также народного артиста СССР, художественного руководителя Московского областного государственного театра «Русский Балет» Вячеслава Гордеева. Наша задача подготовить артистов балета для иркутского музыкального театра. Новый курс должен стать школой, благодаря которой балетная труппа театра будет укрепляться и развиваться, – рассказала Ольга Стасюлевич.

К конкурсным испытаниям допускаются кандидаты в возрасте 10-11 лет, окончившие начальную школу. Обучение рассчитано на семь лет и 10 месяцев. Общее образование воспитанники будут получать в МБОУ СОШ №14, занятия балетом будут проходить в залах Иркутского музыкального театра. Приём документов для поступления на новую специальность уже начался. Зачисление пройдёт по результатам вступительных испытаний, которые стартуют 26 августа. Набор проводит художественный руководитель курса, выпускница Академии русского балета имени Вагановой, директор Детской балетной студии Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Марина Демьяненко.

– Важно определить физические и психологические данные ребят, разглядеть в десятилетних детях будущих солистов балета. На вступительные экзамены придут еще совсем дети, ранимые, искренние и восприимчивые. Эта большая ответственность возложена на приемную комиссию, в составе которой ведущие преподаватели-хореографы и опытные врачи, – отметила Ольга Стасюлевич.