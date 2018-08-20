В иркутской Молчановке 21 августа презентуют конкурсы по инициативе «Умной Школы»

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской областной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 21 августа состоится презентация конкурсов по инициативе Центра разработки образовательных систем «Умная Школа». Как сообщают организаторы, основные направления конкурсов - работа с социокультурным наследием и потенциалом озера Байкал. – Вопросы мировой повестки дня в образовании – чему школа может учить и как она может работать с территорией. Для Иркутска уникальна тема Байкала и деревянного зодчества, и это локальная проблематика мирового уровня, с которой нужно работать. На таком примере культурного и природного наследия мы хотим найти свои, иркутские ответы на общемировые вопросы и позволить школе стать открытым просветительским, инновационным и социальным центром города, отмечает руководитель Центра «Умная школа» Марк Сартан. В рамках конкурсов предполагается сформулировать направления работы школьного коллектива с наследием, опираясь на принципы проектной работы. Как школа может работать с наследием? И как эта работа может развивать территорию, в частности, наш Иркутск и Байкал? Организаторы конкурса приглашают принять участие всех заинтересованных жителей Приангарья. Работы финалистов конкурсов будут опубликованы на сайте «Умной школы», все желающие смогут с ними ознакомиться и предложить авторам свои возможности для реализации. Победитель получит возможность реализовать свою концепцию, включиться в команду сотрудников нового образовательного комплекса, который строится в Иркутске и откроется 1 сентября 2019 года. КООРДИНАТЫ: Начало мероприятия – в 18.30.

Прием заявок продлится до 15 сентября 2018 года.

Подробная информация о конкурсах и форма заявки на сайтах: baikal-contest.umnayashkola.ru и heritage-contest.umnayashkola.ru . Телефон для справок: 8-914-891-4444. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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