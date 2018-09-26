|Образование
|27.09.2018
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В Иркутской области 42 человека «завалили» ЕГЭ в дополнительный период
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Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В дополнительный период ЕГЭ, который проходил с 4 по 15 сентября, экзамены в Иркутской области сдавали 136 человек. Из них 42 участника с испытаниями не справились, сообщает пресс-служба регправительства.
Из общего числа 122 человека сдавали математику и 36 не справились с заданиями. На русский язык пришли 14, шесть человек не сдали его. Одного человека удалили за использование телефона.
Сдать экзамены в сентябрьские сроки могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.
Участники сдавали экзамены по русскому языку и математике базового уровня. Проведение ЕГЭ контролировали общественные наблюдатели, находящиеся непосредственно в пункте сдаче, велось и онлайн-наблюдение, сообщают в правительстве Иркутской области.
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