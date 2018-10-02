В Иркутской области 95 учителей присоединились к экоуроку «Мудрый Байкал»

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 95 учителей присоединились к всероссийскому экологическому уроку «Мудрый Байкал» за первый месяц его проведения.

Как сообщают организаторы, цель занятия – в увлекательных игровых форматах рассказать школьникам о великом озере, причинах и последствиях его загрязнения и о том, как внести свой вклад в решение проблемы мусора и сохранить уникальный водоем и его ресурсы.

Регистрация для проведения урока открыта на сайте байкалурок.рф, где можно бесплатно скачать необходимый комплект материалов, который включает методическое пособие и видеогид, анимированную презентацию и раздаточный материал для игровых заданий. Специальной подготовки для проведения урока не требуется. Занятие могут также провести для детей родители и волонтеры.

В ходе урока школьники 7-11 классов познакомятся с байкальскими легендами, уникальным природным миром озера, узнают, что нужно делать для предотвращения его загрязнения и создадут памятный плакат с интересными фактами о Байкале. Учеников также ждет интерактивная ролевая игра, благодаря которой они узнают о традициях коренных народов Байкала и рациональном использовании природных ресурсов.

Одна из целей урока – привлечение школьников и их семей к практике раздельного сбора отходов, так как это вносит вклад в решение проблемы мусора, являющейся сегодня одной из серьезных угроз чистоте озера.

В рамках проекта учителя и школьники могут принять участие в конкурсе «Школьный экодвор» и провести в своих школах праздники «Экодвор», направленные на развитие раздельного сбора и культуры грамотного обращения с отходами. В ходе праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и весь собранный мусор отправляется на переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора.

Школа-победитель конкурса в Иркутской области получит в качестве приза контейнеры для раздельного сбора отходов, а учитель-организатор праздника «Экодвор» – именной диплом.

Всего к проведению экоурока «Мудрый Байкал» в этом году уже присоединились почти две тысячи учителей из всех российских регионов. Проект организован системой Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» и движением ЭКА.