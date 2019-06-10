В Иркутской области более 4300 девятиклассников сдали русский язык на отлично

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги основного государственного экзамена по русскому языку для девятиклассников. Оценку отлично получил 4321 человек, на четверку написали еще 8585 школьников, сообщает пресс-служба Института развития образования Иркутской области.

ОГЭ по русскому языку для учеников девятых классов прошел в регионе 28 мая. Как рассказали в региональном ИРО, экзамен по русскому языку сдавали 25 тысяч 772 учащихся девятых классов.

Результаты выставлены на сайте . Школьники уже ознакомились с оценками экзаменационных работ, 10-11 июня проводится просмотр работ для всех желающих, а 13 июня – заседание конфликтной комиссии. По итогам ее работы баллы за экзамен могут быть увеличены или уменьшены.