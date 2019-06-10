|Образование
|10.06.2019
|
|
В Иркутской области более 4300 девятиклассников сдали русский язык на отлично
|
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги основного государственного экзамена по русскому языку для девятиклассников. Оценку отлично получил 4321 человек, на четверку написали еще 8585 школьников, сообщает пресс-служба Института развития образования Иркутской области.
ОГЭ по русскому языку для учеников девятых классов прошел в регионе 28 мая. Как рассказали в региональном ИРО, экзамен по русскому языку сдавали 25 тысяч 772 учащихся девятых классов.
Результаты выставлены на
Тэги: