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Образование
19.08.2019

В Иркутской области до конца 2019 года более 800 жителей предпенсионного возраста обучатся в рамках нацпроекта «Демография»

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца года в регионе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» обучение пройдут более 800 жителей предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на данные министерства труда и занятости региона.

Региональный проект «Старшее поколение» – это масштабный механизм, состоящий из мероприятий, конечная цель которых – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В рамках регионального проекта обучение проходят жители предпенсионного возраста, чья категория подтверждена. Подтвердить ее можно через центр занятости населения посредством межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом, либо лично обратившись в территориальные управления Пенсионного фонда России.

На реализацию проекта предусмотрено 64,4 миллиона рублей ежегодно, в том числе 61,2 миллион рублей из средств федерального бюджета, 3,2 миллиона рублей – областного бюджета. Программа рассчитана до 2024 года.

На сегодня центрами занятости населения направлено на обучение 446 граждан предпенсионного возраста (53% от планового показателя). Завершили обучение 143 гражданина.

– Принять участие в программе могут как граждане предпенсионного возраста, которые состоят в трудовых отношениях, так и те, кто ищет работу, обратившиеся в центры занятости населения. Люди могут не только повысить квалификацию по имеющимся профессиям или специальностям, но и приобрести дополнительные профессиональные компетенции, получить новые или смежные профессии, необходимые им для дальнейшего трудоустройства либо сохранения занятости на прежнем предприятии. Самое главное, у людей есть потребность в получении знаний, и они активно интересуются курсами, – отметила начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова.

Курсы проходят в образовательных организациях, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, и имеют краткосрочный характер, не превышая трех месяцев. Обучение с учетом индивидуальных пожеланий гражданина осуществляется по любой форме: очной, заочной, с отрывом от производства, в том числе дистанционно. Незанятым людям предпенсионного возраста в период обучения выплачиваются стипендии.

Основные профессии, по которым организовано профессиональное обучение незанятых граждан предпенсионного возраста: повар, кондитер, делопроизводитель, информационные технологии с изучением различных прикладных программ, инспектор отдела кадров, специалист по охране труда, техники безопасности, охранник, специалист по сметному делу, специалист по управлению персоналом, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроприборов, машинист крана, машинист котельной, электрогазосварщик, плотник, тракторист, водитель погрузчика, кладовщик.

До конца 2024 года в Иркутской области предполагается осуществить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее пяти тысяч 70 человек предпенсионного возраста. Результатом реализации национального проекта должно стать сохранение и обеспечение занятости не менее 85% от числа тех, кто прошел профессиональное обучение.

Профессиональное обучение может проводиться как по инициативе самих жителей, обратившихся в центры занятости населения области, так и по направлению работодателей, которые хотят повысить квалификацию своих работников через организацию их обучения. Кроме того, тем работодателям, которые самостоятельно обучают работников предпенсионного возраста, предоставляется субсидия на возмещение затрат по организации профессионального обучения.

Получить информацию об обучении можно в центре занятости по месту жительства. Контакты можно найти на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.

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