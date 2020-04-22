В Иркутской области ЕГЭ и ОГЭ пройдут в очной форме

Иркутская область, (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ОГЭ по математике в этом году пройдет 19 июня, по русскому языку – 24 июня, 7 июля – резервный день. ОГЭ по предметам по выбору учащихся в 2020 году проводиться не будет.

Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области, пишет пресс-служба губернатора. Выпускники будут сдавать экзамены в очной форме. ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию, сроки проведения экзаменов могут корректироваться министерством просвещения РФ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.

Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) https://fipi.ru/ размещены различные материалы для подготовки: демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ, методические рекомендации по самостоятельной подготовке к экзаменам. Также в официальной группе Министерства просвещения РФ в социальной сети «Вконтакте» в рамках проекта «Домашний час» специалисты ФИПИ будут давать ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету. На сайте областного министерства образования в разделе «Proобразование» https://irkobl.ru/sites/minobr/distens/proobr.php размещаются консультации председателей региональных предметных комиссий.

– ЕГЭ в нашем регионе сдают более 14 тысяч одиннадцатиклассников, будет организована деятельность 124 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), – отметили в Минобре.

Приемная кампания в вузах стартует, как только будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Ранее Минобрнауки РФ из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая – 24 августа.